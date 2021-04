Een betoverende zonsopgang, op zwemafstand

COLUMN Daklozen in de winkel­straat: met een beetje geluk, krijgen ze een appel

9 april De man in de paarse slaapzak ligt bewegingloos in het portiek van het lege winkelpand. De bekendste winkelstraat van Breda is in diepe slaap deze morgen, net als de man. Hooguit tweehonderd centimeter scheiden deze dakloze en mij als ik voorbij loop. Maar de afstand tussen mijn leven en het zijne voelt zoveel groter.