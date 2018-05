Dumoulin moet de tijdritten in de grote rondes zoeken met een vergrootglas

Herkomst

20 mei Een afschuwelijke steekpartij deze week. Vlak voor een flat aan de Klaverweide in Breda. Een man steekt meerdere malen in op een vrouw, die later in het ziekenhuis overlijdt. Onze verslaggever Gerlach Hochstenbach gaat ter plaatse en maakt op basis van informatie van politie en buurtbewoners een kort profiel van de dader. Een Syriër, die al wat langer in Nederland verblijft.