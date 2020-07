Drugsoorlog? Ook meer aandacht voor jongeren ajb!

Ik word aan één stuk door ingehaald. Zelfs door een Toyota Yaris met vier oudere dames

11 juli Soms vind ik mezelf een echt Lulletje Rozenwater. Dan houd ik me aan de regels die hogerhand heeft opgelegd. Waar ieder ander ze aan de laars lijkt te lappen. Zo snap ik best waarom we op de snelweg niet harder mogen rijden dan 100 kilometer per uur.