Draaien moet je als politicus alleen in het parlement doen

Wat moeten we aan met Henk Krol? Die man heeft onderhand de ouderen in Nederland behoorlijk genoeg imagoschade toegebracht. De selfmade politicus struikelt van de ene affaire naar de andere. Hij heeft niet alleen zijn feiten niet behoorlijk op een rijtje, hij verdraait ze ook nog eens als dat zo uitkomt.

Dat doet hij dan ook nog eens bij voortduring op televisie, voor het oog van de natie. Het kan niet anders of een steeds groter deel van diezelfde natie gaat de ouderen voor wie Henk Krol zegt te staan, voor net zo beperkt houden als de 50plus-voorman zelf. Hij staat de ouderen letterlijk in de weg. Nog even en ze worden voor net zo stuntelig en al dan niet bewust vergeetachtig versleten. Moet je als oudere bij voortduring uitleggen dat je gekke Henkie niet bent.

Henk Krol is een karikatuur aan het worden van een man op leeftijd. Hij kijkt soms net zo verbaasd uit zijn ogen als destijds Dolf Brouwers, maar bij Dolf was dat gespeeld. De oude dag lijkt bij Krol met zoveel gebreken te komen dat hij een gevaar voor zijn omgeving c.q. achterban aan het worden is. Er zijn misschien al wel dagen dat hij echt niet meer weet hoeveel 50plus vijftig is. Een briljant boekhouder is hij nooit geweest.

Henk zou tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen en in ieder geval moeten de ouderen in de land gevrijwaard blijven van de gevolgen van zijn voortdurende geklungel. Echt, iemand die in het openbaar bij voortduring uit de bocht vliegt, is niet geloofwaardig meer. Ik denk dat Henk alleen nog in kleine kring serieus genomen wordt.

Nu is er weer gedoe om een zakje pistachenootje uit Iran. Henk heeft iets beweerd, is alweer op zijn schreden teruggekeerd, kan niet zeggen dat hij verkeerd is geciteerd en probeert er alsnog een draai aan te geven.