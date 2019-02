Doe nou niet alsof troepmakers en klimaatspijbelaars precies dezelfde jongeren zijn

column In slechte tijden leer je je vrienden kennen, maar met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig

8:00 Laten we vandaag beginnen met een lesje ‘Modern Football’. Als je een gevestigde topclub in het hedendaagse voetbal bent, stuur je een legertje scouts de wijde wereld in om jonge talentvolle tieners te contracteren. Geld speelt geen rol, zeker niet als een oligarch (Chelsea) of een sjeik (Manchester City) garant staat.