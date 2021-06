Dit weet niet iedereen over psychische problemen

Het gesprek tussen twee bijna-dertigers in de rij voor een ijsje is luid en duidelijk te volgen. Het is warm en er loopt een meisje in een T-shirt voorbij. Haar onderarmen, bedolven onder de littekens, trekken de aandacht van de twee dames.



Passief-agressief als ik ben rol ik mijn ogen zowat uit hun kassen. Als je niet weet dat automutilatie iets heel anders is dan suïcidaliteit, kun je beter niks zeggen. En niet van die clichés herhalen die je je intellectueel en emotioneel beperkte neef ooit hoorde blaffen. Ik wil er wat van zeggen, maar weet niet hoe.