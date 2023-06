Dit vindt een atalanta lekker: rottend fruit, verse poep en kadavers

Nu maar hopen dat ze volop verschijnen, want voor de vlinderliefhebber was het voorjaar naatje pet. Er waren heel weinig vlinders te spotten. Soorten van de schoenlappersfamilie, zoals de dagpauwoog en het oranjetipje, lieten zich ook niet echt veel te zien.

De oranjetipjes kwamen later dan normaal en dus bleef mijn notitieblokje redelijk leeg. De afgelopen periode staat dan ook bekend als de junidip. Deze dip ontstaat elk jaar omdat de voorjaarsvlinders dan klaar zijn met paren, eitjes afzetten en vliegen, terwijl de zomervlinders nog rups of pop zijn. Kortom, je ziet helemaal niets vliegen.

De mooiste periode is na de junidip

De mooiste periode om naar vlinders te kijken is na de junidip, van begin juli tot half september. Natuurlijk moeten er dan wel bloemen en planten beschikbaar zijn, want voor vlinders is dat voedsel.

Daarnaast zijn er vlinders bij die niet zo van bloemen houden. Ze gaan op iets anders af. Als ik het over dat andere voedsel heb, kijken mensen mij soms aan en vragen ze zich af of ik geen grapje maak. Nee, als het daarom gaat, ben ik bloedserieus.

Nu hoef je dat van mij niet in de tuin te leggen, ook niet in die van de buren, maar rottend fruit is van groot belang. Frans Kapteijns , boswachter

Schoenlappersvlinders bijvoorbeeld houden erg veel van rottend fruit. Er zijn zelfs vlinders bij dol zijn op verse poep, zweet of rottende kadavers, zoals de atalanta en de gehakkelde aurelia. Nu hoef je van mij dat eerste en dat laatste niet in de tuin te leggen, ook niet in die van de buren, maar rottend fruit is van groot belang.

Volledig scherm Bruin zandoogje, een van de zomervlinders in ons land. © niet bekend

Afgelopen weekend moest ik toevallig een insectenexcursie voor het IVN begeleiden. We hadden heel veel geluk, want de grote dikkopjes was al massaal aanwezig. Deze vlinders komen zeker in Brabantse zandgrondgebieden voor, vaak in de buurt van graslanden.

Weg met de robotmaaier

Rupsen van deze dikkopjes overwinteren in grassen en dat betekent dat voor deze soort er altijd gras moet blijven staan. Gemillimeterd gras werkt niet voor dikkopjes en dus weg met de robotmaaier.

Een andere vlinde die van lang gras houdt, is het bruin zandoogje. Daarom ben ik extra blij dat steeds meer gemeenten veel bermen niet maaien. Zo hebben deze twee soorten meer kans op overleven. Maar natuurlijk genieten heel veel meer insecten van zulke bermen. Denk maar eens aan de sluipwespen, die de eikenprocessierupsen in toom houden.

Ik vind bijvoor­beeld kort gemaaid gras, ook wel biljartla­kengras geheten, heel lelijk Frans Kapteijns

Helaas blijven er burgers die klagen bij de gemeenten vanwege het ‘slordige, niet mooie uiterlijk’ van hun straat of omgeving. Bij mij komt dan de vraag op wat is schoonheid en wie bepaalt wat mooi is? Ik vind bijvoorbeeld kort gemaaid gras, ook wel biljartlakengras geheten, heel lelijk.

Vlinders worden niet zo oud

Heel vaak stellen mensen mij de vraag: hoe oud worden vlinders?”Mijn antwoord is dan: niet zo oud, hooguit enkele dagen en maximaal drie weken. Natuurlijk zijn er vlinders die overwinteren, maar dat zijn uitzonderingen. Nee, die mooie vliegende schilderijtjes zijn over het algemeen maar kort aanwezig en daarom moeten we ze extra koesteren door veel planten, waaronder grassen, te laten staan.

Frans Kapteijns, boswachter Natuurmonumenten - gids IVN