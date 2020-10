Dit is de nieuwste corona-activiteit

Het gevangenis­re­gime in De Kring

6 september Een paar weken geleden - de vakantie heerste nog en de zon gaf 30 graden - keek ik op een luie avond met mijn zoon naar de film Escape from Pretoria op corona-hulpverlener Netflix. Je moet wat. En samen op één avond naar een serie van vier seizoen kijken is logistiek moeilijk te realiseren. Dus Escape from Pretoria. Met een bedroevende Daniel Radcliffe - hé, daar loopt Harry Potter - in de hoofdrol.