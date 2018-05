Discussies over Fortnite: strijd op het beeldscherm én in het gezin

Een leven voor de komst van het online spel Fortnite, en een leven daarna

24 mei ‘Mag ik naar huis? Dan ga ik daar Fortnite spelen en hij hier, dat is gezelliger”, zegt zoonlief. Ik kijk mijn tiener niet-begrijpend aan: ,,Hoezo is het gezellig om ieder in je eigen huis te gamen?’’ We zijn bij de ouders van een andere puber op visite en het was tot nu toe reuze leuk. Zouden onze kinderen ruzie hebben?