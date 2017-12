Discussie Papadag: Johan Derksen had allang in het Roosendaalse voetbalmuseum gestald moeten worden

Kijk, dat zo’n uitgekakte voetbalouwehoer als Johan Derksen zo’n papadag niet trekt en daarover iets middeleeuws murmelt bij de talkshow van Eva Jinek, dat is nog tot daar aan toe. Die man had allang in het Roosendaalse voetbalmuseum gestald moeten worden. Kan ie ook niks aan doen, dat ze hem maar laten orakelen op tv.

Maar dat een meerderheid van de mensen in het jaar 2017 denkt dat een politicus als Jesse Klaver geen papadag kan hebben, daar sta ik oprecht van te kijken. Wat een ouderwetse gedachte. Alsof je je werk niet op een andere manier zou kunnen verdelen dan over vijf dagen per week.

Quote Wie heeft in godsnaam bedacht dat alles in vijf dagen wel serieus werk is, en de rest niet? Wie weet, maakt Jesse Klaver in vier dagen wel meer uren dan menig fulltimer in vijf dagen. En Jesse kennende, doet ie tijdens de schoolmiddag of het middagtukkie van de kids ook nog wel een belletje, of leest hij een rapportje door.

Wie heeft in godsnaam bedacht dat alles in vijf dagen wel serieus werk is, en de rest niet? Ik vraag een collega-journalist die bijna 19 jaar geleden als een van de eersten op zijn redactie een papadag inlaste, hoe het hem verging.

Er werd een beetje lacherig over gedaan, vertelt mijn collega. “Het was not done. Ik kreeg de wind van voren. Ik was een van de eerste mannen die om deze reden parttime ging werken. Dat je als vent voor het huishouden koos…” Mijn collega had er schijt aan, zegt hij.

Hij was veel te blij met zijn gezinnetje, met zijn eerste kind. Hij kreeg later nog een koter, ze zijn inmiddels bijna volwassen. Hij heeft van zijn keuze nooit spijt gehad, zegt hij. Dat zoveel mensen nu nog denken, dat een politicus zijn werk alleen in vijf dagen goed kan doen? Dat schokt mijn collega: “Het lijkt wel of er in twintig jaar tijd geen zak veranderd is.”