Dijkhoff met ambtsketen, wen er alvast maar aan

COLUMN & POLL 460 ingelever­de wapens: is dat goed nieuws of moeten we schrikken?

Het duizelde me even, toen ik de foto’s zag van de wapen-inzamelactie in Zeeland en West-Brabant. Verspreid over een vloer lagen lagen tientallen varianten van steek-, slag- en schiettuig. Het leek de speelgoedcatalogus wel, die deze week ongevraagd in onze Nee/Nee-brievenbus was beland. Maar dan met minder gezellige speeltjes.

22 oktober