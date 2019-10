Die traptrekkertjes zijn lief, maar wie zegt dat elk boerenkind zelf boer wil worden?

Van de hoofdredactie Interactie

26 oktober Onze facebookpagina's ontploften afgelopen week en we werden overladen met mails. De oorzaak: een oproep, geïnitieerd door collega Fee Buurmans, over de vele opvallende paddenstoelen deze herfst. Het was haar opgevallen en iets wat een verslaggeefster opvalt, valt doorgaans ook de lezer op, is onze ervaring. In dit geval bleek dat meer dan waar.