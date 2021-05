Deze Brabander schaamt zich. Opnieuw.

column Niet meer slapen tot de herfstva­kan­tie

16 mei ‘Ketchup mild’ staat er op de fles in de koelkast. Dat mijn vriend niet van pittig eten houdt weet ik, maar ketchup mild? Serieus? Ik wist niet eens dat dit laffe product bestond. Hij heeft blijkbaar voor het sauzenschap in de supermarkt gestaan en besloten: ik neem deze keer ketchup mild, want gewone ketchup is me nét te pittig.