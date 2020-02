COLUMNCarrousel in Zevenaar is niet zo maar een basisschool, het is een Integraal Kind Centrum. Dit betekent dat er onder meer welzijnsactiviteiten voor de jeugd zijn.

Eén van de populairste welzijnsactiviteiten in onze regio is carnaval. Ook in Zevenaar lusten ze er wel pap van, maar omdat IKC Carrousel een openbare school is, mag het feest daar niet langer zo’n katholieke naam dragen, vindt de oudervereniging. Dus heet het daar voortaan ‘verkleedfeest’. Het lijkt wel een aflevering van De Luizenmoeder...

Protestlied

De verontwaardiging in (zuidelijk) Nederland is groot vanwege deze vermeende heiligschennis. Het wachten is op een protestlied, dat erop inhaakt: De zondige zeveraars van Zevenaar.

Het is natuurlijk vergezocht en dwaas, zelfs voor een school die een logo met daarop een mallemolen draagt. Maar moeten wij ons daar druk over maken? Welnee. Good old William Shakespeare zei het al: ‘What’s in a name.’

Vastenavend

In Bergen op Zoom heet het toch ook geen carnaval? Daar spreekt men van het nóg katholieker getinte Vastenavend, wat sterk lijkt op de gangbare term in Limburg: Vastelaovend.

Het zij zo. Iedere stad, ieder dorp of soms zelfs wijk heeft zijn eigen mores en tradities rond de zotte dagen. Carnaval staat voor vrijheid blijheid, dus laat iedereen zijn eigen gekke gang gaan, uiteraard binnen de algemene fatsoensgrenzen. Lach om elkaar, maar lach vooral mét elkaar. Want één ding hebben die namen gemeen, het zijn allemaal synoniemen voor leutfeest!

Quote Verspil vooral geen energie door die dekselse Zevenaren Ze­ve-ra­ren te noemen

Verspil dus vooral geen energie door die dekselse Zevenaren Zeve-raren te noemen. Laten we gewoon, zoals Arie Ribbens zingt, in de polonaise bij Hoevelaken linksaf gaan en niet rechtsaf. Dan hebben wij geen last van zullie en zullie niet van ons.

Zwaaien

Of nog beter, vanwege het voorspelde kwaoije weer: we blijven binnen in één van onze vertrouwde kroegen aan de toog hangen. Meezwaaien met de muziek, pilske erbij en lekker zeveren met vrienden, over vroeger en nu.