De wereld is één grote van luchtig deeg gebakken oliebol geworden

Op het Thomas More College hielpen ze me van mijn geloof af

21 december In mijn jeugd heb ik in situaties verkeerd die, met de kennis van nu, best link waren. Ik zat zes jaar op de lagere school van de Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus en was in die periode ook een tijdje misdienaar. Ik heb daar niets aan overgehouden.