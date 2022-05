De trouwdag van mijn ouders

Met de familie herdachten we op zondag 1 mei de trouwdag van onze (groot)ouders, 68 jaar geleden. We strooiden hun as uit op de plek waar ze in 1954 in vol ornaat poseerden voor de bruidsreportage. Bij een van de vijvers van het Groenendaalse Bos in mijn moeders geboorteplaats Heemstede. Schotse hooglanders keken goedkeurend toe hoe we na de as ook wat bloemen te water lieten.