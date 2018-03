De topman krijgt het loon van een kampioen, maar pinnen bij ING kan ik niet

COLUMNAls een topbestuurder loonsverhoging krijgt, is het leuk om te letten op de toezichthouders. Zij hebben dat salaris dan al goedgekeurd, maar moeten dat nog even verkopen aan de buitenwacht. Met onderdrukt chagrijn dreunen ze hun vaste mantra op: binnen de wet, marktconform. Binnen de wet, marktconform. Binnen de wet, marktconform.

Volledig scherm ING-commissaris Balkenende op bezoek bij Bredase bijstandsvrouwen, precies op de dag dat het nieuwe salaris van topbankier Hamers bekend werd. © ron magielse / pix4profs ING-commissaris Jeroen van der Veer deed er donderdag nog een schepje bovenop. Zijn verdediging van de opslag voor topman Ralph Hamers – 50 procent erbij - las als één grote fuck you richting gewone bankmedewerker of rekeninghouder. Volgens Van der Veer werd Hamers als enige zwaar beneden de markt betaald. Je zult maar jongste bediende zijn en na jaren eindelijk weer eens een schamele 1,7 procent omhoog gaan. En daarbij de boodschap krijgen: je baas, jongen, die heeft het pas zwaar.

Dat die met 3 miljoen per jaar veel meer binnenharkt dan top­figuren van Rabo of ABN Amro, deed volgens­­ Van der Veer niet ter zake. Want tsss, dat zijn gewoon Nederlandse banken en ING is natuurlijk­­ kei-internationaal. Tja, wie zijn eigen markt verzint, komt altijd­­ wel marktconform uit...

Over de staatssteun die ING in crisistijd overeind had gehouden, moesten we ook zwijgen; die was terugbetaald. We snapten toch wel dat dit erbij hoorde ‘als ING kam­pioen van Europa wilde worden’?

Europees kampioen. Moest ik even om gniffelen, toen ik die dag wilde pinnen in Bergen op Zoom-centrum, maar zag dat ING daar zijn automaten had weggehaald. Alweer zo’n prestatie van formaat!

In Breda was op dat moment Jan Peter Balkenende in gesprek met bijstandsvrouwen. Wat dat met ING te maken heeft? Nou, ook de oud-premier is daar commissaris. De man dus, naar wie een norm voor topinkomens is genoemd...