De top 5 van het wielerjaar 2020

column Hoelang kan de profsport nog overeind blijven in onze gedeelte­lij­ke lockdown?

16 oktober Met verbazing in mijn hoofd tik ik deze column. Verbazing omdat de regiosportpagina's in deze krant er überhaupt nog zijn. Een halfjaar geleden lagen die niet in de krant en maakte ik verhalen over trouwen in coronatijd, de gevolgen van de coronacrisis voor de huizenmarkt én het wonen in de straat met de naam Korona – ja, die bestaat echt - in Sint Willebrord.