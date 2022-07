De thuiswerkrevolutie: zo traag als een auto in een stroperige file

We hadden immers ontdekt dat het vaak best kon. De gevreesde luiheid bleef uit. Mensen waren aan hun keukentafel minstens zo productief als in de kantoortuin. Goed, overleggen via het beeldscherm was even wennen: microfoon op ‘mute’, kat met z’n kont voor de camera... Maar na een tijdje lukte het best.