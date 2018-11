De Stint verbeteren, dat zou toch wel moeten lukken?

Rico wordt Rocky. Als ie maar wel ‘ons Rico’ blijft.

2 november Dus ons Rico wordt een Rocky! Rico Verhoeven, wereldkampioen kickboksen en de trots van boksminnend Nederland, krijgt de hoofdrol in de Amerikaanse actiefilm The Black Lotus. Ik wist niet hoe snel ik moest doorklikken toen dat bericht op onze website verscheen. Deze filmrol van onze gespierde held is net als hijzelf: Groot! Héél groot!