De oplossing voor een Japans coronaprobleem: Geen knuffels maar Wicky de Poeh op het ijs

column Iedereen gelijk met carnaval? Laat me niet lachen!

Als je fanatieke carnavallers vraagt naar de essentie van het feest, krijg je vaak te horen dat iedereen ongeacht status vier dagen lang even écht gelijk is. Dat werkt verbroederend. Maar zoals dat nu eenmaal gaat: de ene leutneus is net wat gelijker dan de andere.