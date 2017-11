De opendeurconclusies worden gretig omarmd

In wat voor land leven we nou eigenlijk? Na pakweg een jaar of veertig van alsmaar waanzinniger jaarwisselingen, waarbij doden vielen, mensen ogen en stukken ledemaat kwijtraakten, erin toenemende mate keihard geknokt, gereld en gemolesteerd werd, er allerlei hulpverleners het werken steeds verder onmogelijk werd gemaakt en dat alles onder begeleiding van explosief groeiend oorverdovend geknal van per definitie onveilig vuurwerk, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid eindelijk dat de jaarwisseling best wel onveilig is.

Let wel, het betreft hier voorlopig alleen nog maar de conclusies in een conceptrapport. Dus het is niet gezegd dat de gevolgtrekkingen in de definitieve rapportage gelijkluidend zullen zijn. De lobby van belanghebbenden zou best eens tot wat gematigder gevolgtrekkingen en algehele toon kunnen leiden.

Veel ernstiger is het uiteraard dat erin dit land serieuze media zijn die redelijk kritiekloos deze wel heel erg voor de hand liggende concept-conclusies als nieuws naar buiten brengen. Nadat er tientallen jaren op radio en tv op 1 januari en in kranten op 2 januari is bericht over de jaarwisselingsellende, worden de opendeurconclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gretig omarmd.

Het vult waarschijnlijk lekker en je krijgt er wellicht minder lichaamsgassen van dan van een oliebol, maar je zet jezelf toch wel te kakken als een onnozele koekenbakker als je bovengenoemde prietpraat serieus neemt.

Hoe komt het toch, dat reeds lang gepasseerde feiten die door een of andere instantie bij elkaar worden opgeteld steevast in de media als nieuws worden gepresenteerd? Dat gebeurt liefst zonder concrete getallen, maar wel met indrukwekkende percentages. Zodat je kunt lezen dat in een doorgaans rustig dorpje het aantal inbraken met 100 procent is gestegen, omdat er het voorbije jaar niet twee keer zoals het jaar ervoor, maar vier keer is ingebroken. Eens per kwartaal zeg maar en ook nog eens in het donker.