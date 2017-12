De nieuwe kleren van de keizer zijn er niets bij

Zeven van de acht partijen eindigen in een pijnlijke knock-out

4 december Op de vlucht voor de regen in het zuiden van Thailand, beland je in het Krabi Stadium van Ao Nang in een warm bad. Acht muay thai-partijen staan er op het programma in een hal waar enkele honderden toeschouwers een plek heb gevonden rond de boksring.