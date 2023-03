De mooiste wedstrijd van deze week? Zonder twijfel die met de vage finishfoto en de kromme eindstreep

Het laatste carnavals­rond­je van Boelaars: de plinten en kieren ruiken naar carnaval

Als de kastelein aan de bel trekt met carnaval, dan weet je: dit is het laatste rondje. Maar volgend jaar... Ja, dan mogen we weer. Bij Boelaars in Raamsdonksveer is dit carnavalsfeest écht de laatste keer. Eind dit jaar sluit het zalencentrum, bijna een halve eeuw lang leuttempel met carnaval.