De lokale democratie keurt zijn eigen vlees. Schande!

Want als een burgemeester in Nederland te veel drinkt en in vrouwelijke ambtenaren knijpt. Als iedereen in zijn gemeente Oosterhout roept dat dat al jaren bekend was… dan is er iets heel erg mis.



Het kan vast niet zo zijn dat in deze gemeente - waar niemand eerder ingreep - wordt volstaan met een onderzoekje van de eigen gemeentesecretaris, een man die in een gezagsverhouding staat tot de getroffen ambtenaren en niet is opgeleid om aangerande vrouwen te horen, of er meer op te sporen.



,,Nee nee’’, zegt een collega. ,,Je begrijpt het niet! De gemeente Oosterhout heeft bij de rijksrecherche aangifte gedaan van het lekken van informatie aan dagblad BN DeStem. Ze willen weten welk raadslid gelekt heeft uit de vijf verklaringen van betaste vrouwen.’’