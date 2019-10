De laatste etappe van Opa Kerstman

COLUMN/POLL Dierendag: Mens doe normaal!

4 oktober Zullen we met zijn allen weer normaal gaan doen, tegen onze huisdieren? Of denkt u echt dat Bello zit te wachten op een hondenconcert? Ik denk dat Bello bezig is een flinke drol te draaien, terwijl u dit leest. Zo’n lange, drekkige strontslinger die je moeilijk zonder vieze vingers in een afvalzakje krijgt. Daarna schraapt hij met zijn poten over het gras en wil hij een stok.