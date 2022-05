De kurk van Bini is nog net niet zo mooi als de wijn van Zaaf

Het is dinsdagmiddag, een kwartiertje na de spurtzege van Biniam Girmay tegen Mathieu van der Poel in de tiende Girorit. Bij de huldiging knalt Bini de kurk van de champagnefles vol in zijn linkeroog. Kroon en Van Belleghem keuvelen vrolijk verder over de manier waarop de Eritrese verrassing van dit wielerseizoen Van der Poel verslagen heeft, terwijl Girmay op het podium onophoudelijk in zijn oog blijft wrijven.