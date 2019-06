De kick van een 700 jaar oude rundlederen schoen

van de hoofdredactie Waarom wij Virgil van Dijk claimen

1 juni Vanavond neemt Virgil van Dijk het met Liverpool in de finale van de Champions League op tegen Tottenham Hot­spur. Bredanaar Virgil van Dijk welteverstaan, want we zijn er als West-Brabantse krant natuurlijk enorm trots op dat het kind van de Bredase amateurclub WDS’19 in de finale staat van het grootste clubtoernooi ter wereld.