De grootverdiener van Amphia houdt zich in crisistijd onzichtbaar

van de hoofdredactie Van der Poel en Van Vleuten

5 oktober Collega Susanne den Boer kwam deze week naar mij toe. Of ik al een onderwerp voor mijn column had? Mijn verhaal stond klaar, maar dat is een weekje doorgeschoven. ‘Je moet het deze week hebben over de keuze voor Mathieu van der Poel’, adviseerde Susanne mij.