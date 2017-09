De Griezelbus of De Grote Gevaarlijke Grompel? Nee joh, die zijn veel te eng

Column Ik wens alle kop­af­hak­re­ag­uur­huf­ters een ontzettend gladde bananenschil!

29 september Ik loop al de hele week te denken aan Rachel Koppe. De 23-jarige Bredase vrouw gleed uit over een prei in de Albert Heijn in Breda. Haar knie was aan gort. Toen de jonge moeder in de krant vertelde dat ze getuigen zocht van haar val, werd ze op Facebook compleet belachelijk gemaakt.