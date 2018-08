De clichés van de drugssmokkel: altijd weer die coke in een container met bananen

COLUMNAls één sector niet gauw de originaliteitsprijs zal winnen, is het de drugssmokkel. Negen van de tien keer draait het om cocaïne. En steeds weer zit dat spul verstopt tussen de bananen. Goed, af en toe een keer onder de ananassen of achter de bevroren­­ vis, maar dan heb je het qua variatie ver gehad.

Die coke komt vrijwel altijd aan met de boot – eerst vaak in Rotterdam, nu Antwerpen – en gaat daar op de vrachtwagen. Die wordt in een Brabantse loods geparkeerd, waar een paar mensen de pakjes verdelen. Of de politie komt langs, waarna iedereen beweert dat ie nergens van wist.

Gaap. Was dit een tv-serie, dan had ik die na een aflevering of drie wel gezien.

Amfetaminetortillas

Verzin iets nieuws, zou je zeggen. Verberg eens heroïne in holle marmeren tegels. Stop dope in de luier van je baby. Prop xtc-pillen in deurscharnieren. Hol stapeltjes tortillas uit voor zakken amfetamine. Smokkel wiet in de truck van je nep-raceteam.

Maar dat is dus allemaal óók al gedaan: deze methodes komen rechtstreeks uit nieuwsberichten. Wie is hier nou niet creatief?

Glitterregenboogjes

En dan zijn dit alleen nog de mensen die worden gepakt. Wie weet vervoert een herder al jaren succesvol mdma in de dikke wollen vacht van zijn schapen. Of blijken­­ de glitterregenboogjes­­ op sommige K3-kinderjurkjes eigenlijk opgeplakt snuifpoeder.

In de Nederlandse drugssector gaan miljarden om. Dan is het verleidelijk­­ daar een graantje van mee te pikken. Even wegkijken terwijl er iets met een lading gebeurt, en je salaris is lekker aangevuld. Maar wie één keer meedoet, staat onder druk om dat te blijven doen. En dan zijn er nog de ripdeals. De moorden...

Romantische geur

Onze grensstreek is van oudsher smokkelgebied. En rond het illegale voedingsvervoer van vroeger hangt wellicht een té romantische geur. Toch klinken die fietstassen vol smeltende boter een stuk minder­­ grimmig dan de huidige drugs­­containers.