De broekhanddoek, of hoe ik milieuvriendelijk werd zonder klimaattop

COLUMN El Hadji: Lachen en huilen

18 juni Senegal maakt zich op voor zijn tweede optreden ooit op het WK. In 2002 bereikt het meest westelijke land van Afrika de kwartfinale. Maar nog belangrijker: in hun openingswedstrijd klopten ze de Fransen en leidden daarmee de pijnlijkste afgang ooit van Haantjes in.