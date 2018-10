De brand en het wantrouwen: hoe Tuf Recycling en de overheid het cynisme hebben gevoed

Column Bloedmooie Diana en Duran Duran

8 oktober Ik zag ze vanachter de plant op onze redactie als poema’s op me afsluipen: de jonge verslaggevers Fee Buurmans (26) en Majda Ouhajji (29). Ze lachten. Maar ik (54) wist wel beter. Fee keek al wat strenger, priemde nog net niet met haar vinger. ,,Mogen wij jou wat vragen?”, zei ze. Ik wist genoeg. Deze vraag werd een eis. ,,Eigenlijk vinden wij dat jouw column in de speciale jongeren-Weekend ook over jongeren móet gaan.” Het zat ’m vooral in het woordje ‘móet’. Mét klemtoon. Ik lachte terug. Weigeren was geen optie.