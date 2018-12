De Bomber van Breda: ‘Klotezooi, briest hij als Emmen 2-0 heeft gemaakt’

Nadat hij bij zijn club Servette FC eindelijk weer eens een volle week vol heeft meegetraind, had hij zich verheugd op een gezellige zaterdagavond met zijn gezin. De martelgang van NAC in Drenthe heeft zijn humeur echter volledig verpest. Fanatiek supporter als hij is ploft de spits hoofdschuddend en met de armen strak over elkaar in de bank. Een gezicht op onweer.