De belangrijkste coronatest? Een gedragstest!

COLUMNOp de bank met mijn vriend en mijn jongste zoon, na afloop van de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge, wordt misschien wel duidelijk wat het probleem is. Zoonlief (15): ,,Het voetbalkamp kan dus doorgaan. En er verandert niets voor mij want ik kom niet in aanraking met kwetsbare mensen.” Vriend (53): ,,Dit was duidelijk een laatste waarschuwing.”

Oudste zoon (22) en bonusdochter (24) hebben niet naar de ‘persco’ gekeken. Zoon appt desgevraagd :,,Net de samenvatting online gelezen. Maar niets ingrijpends.” Bonusdochter: ,,Je moet je adres achterlaten bij de horeca, heb ik gehoord.”

Kunnen we dit?

We hebben dus allemaal iets anders uit deze persconferentie gehaald. Sommigen van ons lijken te horen wat ze willen horen. Dat stelt mij niet per se gerust. De premier doet een beroep op ons verantwoordelijkheidsgevoel. Alleen samen krijgen we het virus eronder, hij zegt het vaak.

Kúnnen we dit ook? Ik kijk om me heen en zie net als weken geleden, dat die anderhalve meter afstand ons heel vaak niet lukt. Een metertje is al heel wat. Ik zie de pijlen in het centrum van mijn woonplaats Breda de ene kant op wijzen en de mensen de andere kant op lopen.

Ietsje dwingender ajb

Ik denk dat we ietsje meer hulp nodig hebben bij het in goede banen leiden van ons gedrag. Dwingender hulp. Duidelijker aanwijzingen. Misschien heb ik het mis, hoor. Misschien kun je wél voetbalwedstrijden bijwonen zonder te zingen of met tien bier achter je kiezen verantwoord afstand houden...

We maken ons druk over van alles als het om testen gaat. Over tieners die niet willen zeggen met wie ze waren. Over de locatie van onze teststraten. Over reizigers uit risicogebieden die wel of niet getest worden. Maar de belangrijkste coronatest is een gedragstest: kunnen we ons zo gedragen dat het niet nog eens uit de hand loopt?