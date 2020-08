Wij verwoorden niet het gevoel van een groot deel van de samenleving, zegt een collega van me op mijn tweede werkdag na mijn vakantie. ,,We brengen de toename van het aantal besmettingen prominent, maar dit nieuws lijkt een groot deel van de mensen amper te verontrusten."

Ik kan niet anders dan hem daarin gelijk geven. De angst voor het coronavirus is bij een deel van de samenleving ogenschijnlijk verdwenen. Zeker ook getuige de toegenomen weerstand tegen de overheidsmaatregelen en het zichtbaar minder goed opvolgen van deze maatregelen door een deel van de bevolking. In het straatbeeld zie je weer dat er handen worden geschud, op verjaardagen wordt er links en rechts weer gezoend en 1,5 meter afstand houden in de kroeg blijkt geen sinecure.

De angst voor het virus is bij velen naar de achtergrond verdrongen sinds het moment dat de maatregelen werden versoepeld en het virus in ons land leek uit te doven. Leek, want de laatste weken neemt het aantal besmettingen weer in rap tempo toe. Ondanks deze toename, de stijging van het aantal ziekenhuisopnames en links en rechts de verscherping van de maatregelen lijkt het voor een deel van de samenleving nog geen bittere ernst.

Geen zorgen?

Journalistiek gezien berichten wij veel over de toename van het aantal besmettingen en (het niet opvolgen van) de maatregelen, maar we verwoorden daarmee dus niet zozeer het gevoel van deze mensen. Hoe komt het dat zij zich geen zorgen maken? Gebeurt dat pas weer als de ic's volstromen en het aantal sterfgevallen fors toeneemt? En hoe terecht is het dat er bij hen op dit moment geen of niet veel zorgen zijn?

We hebben in elk geval de handschoen opgepakt door jongeren - de groep met relatief veel besmettingen - te bevragen, en we gaan dit weekend ook het uitgaansleven in om deze groep hiermee te confronteren. We zullen er alert op blijven het gevoel van de bevolking - zeker niet alleen de jongeren - te blijven belichten. Net als dat wij de feiten blijven brengen en het overheidsbeleid blijven beschrijven en kritisch bevragen als daar aanleiding voor is.

Het is aan u als lezer om uw eigen positie in te nemen. Het is uw recht om de overheid te streng te vinden en de maatregelen te overdreven, en als u daartegen protesteert zullen wij daar als medium aandacht aan besteden.

Meer dan serieus

Wie er gelijk heeft? Waarschijnlijk niemand voor de volle honderd procent, als het gaat om een virus met nog steeds veel vraagtekens. Als medium hebben we het coronavirus vanaf dag 1 in elk geval meer dan serieus genomen en dat zullen we ook blijven doen. Dit doen we door de feiten te benoemen, de experts een podium te geven, maar dus ook door het gevoel van de samenleving te verwoorden en critici te bevragen. En nu maar hopen dat een eventuele tweede golf ons bespaard blijft en we ons gezamenlijke doel bereiken: een leven dat weer grotendeels is zoals vóór corona.

André Trompers

Hoofdredacteur

