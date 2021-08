Crematie Top 10 en neurotische balkanjazz

Column Rustig rijden in Halsteren? Ik trap nog even het gas in

15 augustus Mijn nieuwe auto heeft een geinige functie. Hij laat zien in hoeveel seconden je van nul naar honderd sprint. Verslavend is dat. Zeker op een lange recht stuk als de Steenbergseweg. Daar kun je 'm lekker de sporen geven. Heerlijk dat gevoel wanneer je in die kuipstoeltjes wordt gedrukt.