Corinne heeft de genen van de ‘Eeuwige tweede’ toch maar mooi doorgegeven aan de ‘Eeuwige nummer één’

Voor 1200 euro gemeen­schaps­geld mag je best een beetje je best doen

16 november Het leek zo'n eenvoudige vraag, die ik te beantwoorden kreeg. Een collega wilde een overzicht maken van de kleur die Zwarte Piet dit jaar heeft in de gemeenten in West-Brabant. Aan mij, als vaste redacteur Etten-Leur, het verzoek even na te gaan in welke tint Piet hier dit jaar verschiet.