ColumnOoit was het zo dat de krantenjournalist één deadline kende: die van het moment dat de laatste pagina naar de drukker moest. Na middernacht. Dit tijdstip was rekbaar. Want bij groot nieuws na de deadline rende een verslaggever naar de drukkerij en riep de magische woorden: ‘Stop de persen!’

Nu gaat dat niet meer zo. Door de opkomst van digitale media kennen we een continue deadline en is drukpersen stopzetten onmogelijk.

Er is geen minuut ruimte meer in het drukschema. Als wij als BN DeStem de printdeadline oprekken, betekent dit dat een groot aantal titels van onze eigenaar De Persgroep vertragen. Dus zou het zo maar kunnen dat door ons De Volkskrant een uur te laat in de bus valt. Dat doen wij onze collega’s niet aan.

Deadline

Een continue deadline betekent continu wikken en wegen. Welk nieuws brengen we direct op de website en wat houden we voor de krant? Vaak is die keuze helder. Bij de ontwikkelingen op Sint Maarten bijvoorbeeld.

We brachten op de site doorlopend updates van wat er speelde. En de volgende dag in de krant een aantal verdiepende producties.

Een andere keuze maakten we deze week bij het stuk over de hennepbende die in de kielzog van de Dongense advocaat Bart V. werd opgerold. In dit verhaal zat een primeur die alleen onze verslaggever wist.

Het nieuws kon niet uitlekken. Dit stuk las u daarom eerst bij ons in de krant. Dezelfde ochtend brachten we het ook online, omdat we weten dat andere media graag meelezen.

Actualiteit

Actualiteit en ‘potentie tot lekken’ zijn niet de enige overwegingen die we maken bij het tijdstip en platform van publicatie.

We houden rekening met het feit dat veel lezers voor BN DeStem betalen. Onze online adverteerders zien het bereik van onze site graag hard groeien, maar we plaatsen lang niet alles online.

U als krantenabonnee moet niet het gevoel krijgen dat alle stukken die u op de deurmat vindt, digitaal gratis beschikbaar zijn. Waar betaalt u anders voor? We vinden de balans door in de krant iedere dag een veel groter pakket met (nieuws)verhalen aan te bieden. Denk daarbij aan de speciale themakaternen.

Echter: de behoeftes van abonnees verschuiven. Steeds meer betalende lezers ontvangen het nieuws van BN DeStemliever digitaal. Zij nemen een hybride abonnement met de app en e-paper als basis, plus de papieren zaterdagkrant als toetje. We moeten daarom voor de betalende lezer niet alleen voor het printproduct, maar ook online meerwaarde bieden.

We werken op de achtergrond aan een paywall voor onze site, liever onze ‘knuffelmuur’ genoemd. Zo kunnen we meer online doen, terwijl onze betalende lezers een flinke streep voor houden. Ook in tijden dat de deadline van de persen niet langer domineert.

Hille van der Kaa, hoofdredacteur