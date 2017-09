Clubhelden

Ik noemde hem altijd ome Joseph, ook al was ie niet mijn oom. Ome Joseph was er altijd, op de tennisbaan van TC Weert waar ik mijn eerste klappen op het gravel gaf en mooie dromen droomde van finales op Roland Garros. Ik kende het levensverhaal van ome Joseph helemaal niet, daar kwam ik pas heel veel later achter. Ome Joseph had de club in 1953 opgericht en ook het bestuur samengesteld. Dat bestond in de beginjaren uit J. Nies (voorzitter), C. Nies (secretaris) en F. Nies (penningmeester). Allemaal familie? En of! De initialen van ome Joseph zijn J., C. en F. Van een bestuurscrisis kon nooit sprake zijn...

Blikkerig

In het begin was ik best een beetje bang voor ome Joseph. Dat kwam omdat er als gevolg van een ernstige ziekte een soort van plug in zijn keel zat. Daar hield hij zijn hand op als ie ging spreken. Ome Joseph zijn stem klonk blikkerig, haast computergestuurd en daardoor nog wat strenger. Het maakte indruk op me als kind. Ik peinsde er niet over hem tegen te spreken.

Zo wilde ik nog wel eens een paar meter smokkelen met het vegen van de baan na afloop. Ome Joseph zag het. Ome Joseph zag alles. Dan schalde zijn krakerige robotstem staccato over het knusse tennisparkje. ,,Fin-ders. Al-les. Ve-gen!"

Ultieme vrijwilliger

In mijn beleving sliep ome Joseph zelfs bij TC Weert. Want hoe vroeg of hoe laat je ook naar de baan ging: hij was er altijd. Ome Joseph was de ultieme vrijwilliger. Een echte clubheld.

Net als Frans van Wilhelmina '08, de voetbalclub waar ik in mijn jeugd speelde. Frans, zeg maar Frenske, sjouwde bij 'blauw-wit' met alles wat los en vast zat. Het was dat het woord manusje-van-alles toen al bestond, anders hadden we het dankzij hem uitgevonden. Frenske hoorde bij Wilhelmina '08 als De Kuip bij Feyenoord. Zijn liefde voor de club was grenzeloos. Zo ook bij meneer Cor, die ik als ukkie heel veel aan zijn kop zeurde op woensdagmiddag.

Nog een wedstrijd

Ik wilde na mijn wedstrijd altijd liefst nóg een wedstrijd spelen. En nóg een. Ik was niet de enige. Voor de houten keet van Cor stond elke woensdag een file die op de A27 niet zou misstaan. En alle kindjes riepen in koor als er een invaller nodig was: ,,Ikke, ikke, ikke." Ik ook. Meneer Cor bleef er rustig onder, gaf de gelukkigen een shirt en genoot van de twinkelende kinderoogjes.

Ome Joseph, Frenske, meneer Cor, het zijn de ultieme vrijwilligers. En die zoeken we. Dat doen we met de verkiezing 'Clubhelden van de amateursport', die we samen met veertien andere regionale dagbladen organiseren. Volgende week dinsdag leggen we alles nog een keer haarfijn uit in een speciale bijlage die bij BN DeStem verschijnt. Kan er al eerder worden gestemd? Ja hoor, dat kan hier.

May we have your votes, please? De jury is er klaar voor. Want iedere amateurclub, klein of groot, heeft zijn eigen ome Joseph, Frenske of meneer Cor.

Rolf Finders, plaatsvervangend hoofdredacteur