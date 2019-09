Het is het geheim achter een achtergelaten boodschap. Misschien al wel tien jaar geleden verfde een onbekende, ongetwijfeld wanhopige man of vrouw in heldere witte letters zijn of haar hartenkreet op het zwarte asfalt. Charlotte please come back to me. Vermoedelijk fietste Charlotte iedere dag tussen Dongen of Oosteind en Oosterhout. Zeker weten doe ik dat uiteraard niet. Want net als voor zoveel fietsforensen of sportieve hardlopers is het al een decennium lang gissen naar het verhaal achter de noodkreet.