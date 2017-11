Buschauffeur Teeven? Zo spontaan werd hij dat ook weer niet

Ook al gehoord over de mooiste carrièreswitch sinds Berry van Aerle postbode werd? Fred Teeven is tegenwoordig buschauffeur! De oud-staatssecretaris werkt voor Connexion en écht niet in de directiekamer: hij rijdt gewoon mensen van Haarlem naar Hoofddorp.

Op een of andere manier klopt het meteen. Zoals Emile Roemer ook cafetariabaas had kunnen zijn, heeft Teeven een uitstekend buschauffeurshoofd. Je ziet zo voor je hoe hij een omaatje naar haar stoel helpt of foetert op een rotjong dat bij elke halte op het knopje drukt.

Ondertussen is ie stiekem slim. Want je hoort en leest nu meteen overal dat Teeven ook een anticybercrimebedrijfje heeft – kijk, ik heb het ook alweer opgeschreven. Is zijn chauffeursbijbaantje een reclamevehikel voor een andere onderneming? Het helpt Fredje in elk geval aan het imago van de normale vent, die zich nergens te goed voor voelt.

Daar kan Jesse Klaver nog wat van leren. Die roept in een speech dat zijn GroenLinks er ook is voor bouwvakkers en truckers. Kondigt een tour langs kantines aan. Maar dat doet ie wel weer gewoon in een grootstedelijke popzaal, omringd door de gebruikelijke cool young people; zo wordt hij natuurlijk nooit de gewone man.(Kom je trouwens nog deze kant op Jesse, of is Roosendaal alleen bruikbaar voor je levensverhaal?)

Verkapte imagocampagne of niet, er zitten goede kanten aan Teevens nieuwe functie. Het laat zien dat niet alle oud-politici op hun gemak het wachtgeldbordje leeg vreten. En het bewijst dat Den Haag soms zélf in staat is de baantjesverdeelmachine te stoppen.

Teeven wilde immers een heel andere job: hij zat al met één bil op een Raad van State-stoel. Beloning voor zijn VVD-loopbaan. Maar die eindigde juist door gelieg en gerotzooi bij de bonnetjesaffaire. Later schoffeerde hij de advocatuur met lompe uitspraken. Ongeschikt, vonden de meeste partijen. Eindelijk wat zelfreinigend vermogen.

Zo werd Fred Teeven toch nog de juiste man op de juiste plaats. De beste bestuurder. Niet via lijst 1 maar gewoon op lijn 12.