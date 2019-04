Brabantse blokkendozen goed voor de economie maar willen we er nog meer?

Nederland is de afgelopen jaren veranderd in het pakhuis van Noordwest-Europa. Het aantal grote distributiecentra (in vakjargon XXL-DC) van 40.000 vierkante meter en groter is enorm toegenomen. Vooral in Brabant waar ruim 40 procent van alle big boxes staat. In Tilburg, Waalwijk en Roosendaal weten ze daar alles van.