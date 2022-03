Zou het Poetin net zo vergaan als Pantani?

Wás het maar bij dat ene foutje gebleven, denken ze nog altijd in het kamp van Der Jan. Destijds konden ze zich bij de aankomst in het Parijs wel voor het hoofd slaan dat ze Pantani hadden laten ontsnappen in de openingsrit door Ierland. Het kale Italiaantje met de grote oren kwam daar in alle nervositeit in de achterste groep terecht. ‘Als we toen vooraan door hadden gereden, had hij nu niet de Tour gewonnen’, jammerde de ploegleiding van Ullrich.