BN DeStem als open huis

Natuurlijk is er ook kritiek. Lezers verwachten meer diepgang, minder spelfouten en meer nieuws van dichtbij. Of een interview moet simpelweg zo interessant zijn dat het niet uitmaakt of iemand uit pak ’m beet Bergen op Zoom of Drimmelen komt. Ik glimlach als ik iemand aan tafel hoor zeggen dat het zo fijn is om ‘iedere dag door die krant te sjouwen.’ Naast de inhoudelijke opmerkingen is het een genot om naar al die verschillende dialecten te luisteren die ons West-Brabantse lezerspubliek rijk is.



Na een opwarmronde gaan de lezers een-op-een in gesprek met onze verslaggevers. Aan tafel ontstaan geanimeerde conversaties met hier en daar een onbedaarlijk lachsalvo. Het panel levert meer op dan we van tevoren dachten. ,,Wat is het toch fijn, die lezers in huis”, fluistert een collega na afloop in mijn oor. ,,Wanneer komen ze weer?”