Bloedmooie Diana en Duran Duran

ColumnIk zag ze vanachter de plant op onze redactie als poema’s op me afsluipen: de jonge verslaggevers Fee Buurmans (26) en Majda Ouhajji (29). Ze lachten. Maar ik (54) wist wel beter. Fee keek al wat strenger, priemde nog net niet met haar vinger. ,,Mogen wij jou wat vragen?”, zei ze. Ik wist genoeg. Deze vraag werd een eis. ,,Eigenlijk vinden wij dat jouw column in de speciale jongeren-Weekend ook over jongeren móet gaan.” Het zat ’m vooral in het woordje ‘móet’. Mét klemtoon. Ik lachte terug. Weigeren was geen optie.

Tot zover het overwicht en de zeggenschap van de hoofdredactie.

‘Je bent jong en je wilt wat!’ , roeptoeterde Veronica in mijn jeugd. En onze jonge verslaggevers wilden wat: een Weekend met jongerenonderwerpen, geschreven door twintigers. Dat is gelukt. Fee (26), Majda (29), Saminna (28), Nicole (25), Iris (25) en Sandra (22) maakten de heerlijke verhalen, eindredacteur Marieke (26) sleep ze nog wat puntiger en de fraaie foto’s zijn van Marcel Otterspeer (34, kon nog net volgens Fee). Alleen de vormgeving loopt qua leeftijd uit de pas, maar qua jeugdige frisheid zeker niet: ­Richard, jonge god van 56.

Quote Die drive-in discotheek bracht mij liefdesge­luk. Het was mijn Tinder avant la lettre

Zijn de thema’s in deze jeugdige Weekend anders dan vroeger? Nee. Drank, geld tekort, vrienden maken... Met dat laatste had ik geen problemen, maar hoe ik aan een vriendin kwam? Dat heb ik me lang afgevraagd, want ik was geen player, geen gladde praatjesmaker. Dit in tegenstelling tot een ­voetbalvriend van me. Op een mooie zomerdag in 1980 had ik een voetbaltoernooi. Mijn bloedmooie vriendin Diana lag in het gras, met een veel te kort rokje aan. De ­flapuit ging naar haar toe en zei: ,,Hé, hebben wij niet ooit samen een been gebroken met skiën?” Hij wist niet dat Diana mijn vriendin was. Toen ik hem dat vol trots vertelde, brak hij bijna spontaan beide benen. De relatie met Diana duurde trouwens niet lang. Mijn andere voetbalvriend ging er met haar vandoor.

Nee, ik was te bescheiden, te verlegen, geen versierder. En date-apps als relatievangnet bestonden toen nog niet. Ik was wel dj, old school, een plaatjesdraaier. Samen met mijn broer had ik een drive-in discotheek met de ronkende naam The Magnificent Seven, naar een nummer van The Clash. Die 7 stond voor geluk. En liefdesgeluk bracht die discotheek me, het was mijn Tinder avant la lettre. Want met mijn amateuristische gestuntel achter de micro trok ik meer aandacht dan ik aankon. En verdiende. Soms was ik ook even weg achter de Technics-draaitafels, omdat een meisje net iets meer dan alleen Wild Boys van Duran Duran aanvroeg.

Mijn vriendin heb ik trouwens gewoon op de redactie leren kennen. Zonder Tinder, Badoo, MeetMe of Happn. Ze heeft me nooit gekend als dj. En dat is misschien maar goed ook.