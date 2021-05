Blijf met je poten van Shrek af: wat nou ‘niet grappig’?

column Kamperen is koken op een gasstel en met een wc-rol onder de arm naar het toiletge­bouw

8 mei Zoete herinneringen bewaar ik aan camping De Heide. Ooit kampeerden we daar een pinksterweekend met vier gezinnen. Onze De Waard tenten in een kringetje op een open plek in het bosrijke Bergse natuurgebied. De kinderen heerlijk poedelend bij het zwembad. Meer hadden we niet nodig.