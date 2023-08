Biodiversiteit raakt flink verstoord, niet alleen in Brabant

Als we over ons zo mooie Brabant zouden vliegen, zien we dat het heel slecht gaat met de biodiversiteit. Overigens is dat niet alleen in Brabant zo, maar in heel ons zo mooie landje aan de Noordzee.

Men heeft uitgerekend dat we nog maar 15 procent over hebben aan inheemse planten- en diersoorten ten opzichte van het jaar 1900. In de rest van Europa is de biodiversiteit ook erg gedaald maar daar is het gemiddelde ongeveer 40 procent. Om dat cijfer van 15 procent enigszins om te buigen is onder andere het Nederlands Natuurnetwerk in het leven geroepen. Ook in Noord-Brabant is zo’n Natuurnetwerk met als een van de belangrijkste speerpunten de ecologische verbindingszones. Deze vormen, zoals dat netjes op de website pagina van onze provincie staat ‘een essentiële bouwsteen van het Natuurnetwerk Brabant’. En het gaat verder op die pagina: ,,Door groene verbindingen te leggen tussen de natuurgebieden zorgen zij ervoor dat dieren en planten niet geïsoleerd raken.”

Verhekking

Mooi dat er dus hard gewerkt wordt aan het verbinden van allerlei natuurgebieden. Helaas wordt er geen aandacht besteed aan wat er ondertussen ook gebeurt. Overal in ons land verschijnen gigantisch afgesloten delen, door heel veel hekwerk. Ik noem dat de verhekking van ons land. De allereerste grote schuldige aan het afsluiten van een totaal gebied is De Hoge Veluwe. Ik vind dat geen Nationaal Park meer, want het is een privé domein geworden van enkele hoge heren en een handvol jagers.

Daarnaast zie je steeds meer particulieren die hun domeinen hermetisch afsluiten. Dit onder het mom van we willen zo graag buiten wonen, maar de bloemperken worden leeggegeten door reeën. Tevens eten de egels de hondenbrokken op. Schande! Dus dan maar alles afsluiten. Geen dier, niet eens een egel, kan er meer door en weer is er een verbindingsweg onbruikbaar voor dieren.

ProRail

Sluipend wordt verder een groot deel van ons land afgesloten en worden nog veel meer natuurgebieden onbereikbaar door ProRail. Nu is die organisatie toch al niet echt begaan met de Nederlandse natuur. Misschien heb je wel iets gehoord over dassen en tunnels? In mijn gemeente wilde ze zelfs een kleinschalig bosje opruimen zonder er over na te denken of dat wel nodig was. Ondertussen onder het mom van de veiligheid, zijn alle spoorwegen voorzien van hoog hekwerk, kilometers lang en diep de grond in. Heel toevallig liggen veel spoorwegen tegen of zelfs in natuurgebieden en dat is dan pech voor de dieren, want plotseling kunnen ze niet meer verder. Een anti-ecologische verbindingszone dus. Natuurlijk snap ik dat veiligheid van groot belang is, maar wellicht hadden ze bij ProRail ook kunnen nadenken hoe dieren wel een verbinding konden hebben.

Hopelijk komt ProRail tot inkeer en zien zij ook in, dat er oplossingen moeten gevonden worden, dat natuurgebieden weer bereikbaar worden voor de dieren. Daarnaast hoop ik dat particulieren, die in het buitengebied willen gaan wonen, daarvan afzien, want we hebben al genoeg hermetisch afgesloten tuinen. O ja en ik hoop dat de provincies eens gaan nadenken over die geïsoleerde domeinen en bouwvergunningen daarop toetsen. Het wordt anders heel lastig met het aanleggen van die essentiële bouwstenen.