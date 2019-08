Bij een uitslag van 90 procent versus 10 procent was de stelling te voorspelbaar, een inkoppertje

Van de hoofdredactieMet een kantoorpand midden in de stad lopen er soms lezers binnen. Om gehoord te worden, of om ons te voeden. Zo ook afgelopen week. Vanwege een niet goed werkende airco, stond een deur van ons kantoor in Breda open, waardoor een betrokken lezer 's ochtends binnen stapte. Hij had een envelop in de hand en zocht de redactie. In de envelop zat een handgeschreven briefje. Daarop stond een stelling die de trouwe lezer graag wilde terugzien in onze krant.

Voor wie het niet eerder is opgevallen: op pagina 2 van deze krant staat al jaren in elke uitgave een stelling. Doorgaans plaatsen wij deze stelling ook op onze website. Een stelling is 'een bewering die je doet over iets'. De stelling bedenken wij altijd 's avonds op de redactie. Niet omdat we het zelf per se met zo'n stelling eens zijn, maar om reacties bij lezers uit te lokken. De ene keer levert dat zeshonderd reacties op, een andere keer twaalfhonderd. Dat hangt vaak af van het onderwerp.

Massaal reageren

We kennen inmiddels de onderwerpen waarop onze lezers massaal reageren. En we weten dat sommige mensen er op zitten te wachten om te kunnen stemmen. 'Ik kan niet stemmen op de stelling', landde er deze week in onze mailbox. En collega Rolf Finders kreeg een telefoontje met de boodschap: 'De nieuwe stelling staat nog niet op jullie website'.

Deze reacties tonen eens temeer de betrokkenheid van onze lezers aan bij het nieuws. Zonder dat we ons daar op de redactie per se van bewust zijn als het om de stelling gaat. We vergaderen vaak uitgebreid over geschikte verhaalonderwerpen, over de opbouw van de krant en over keuzes voor de voorpagina... Maar over de stelling? Daar gaat het op de redactie hooguit een paar minuten per avond over. Meer niet.

Discussie

Het concept van de stelling is al jaren hetzelfde, de plek in de krant ook. We kiezen altijd een stelling die gelinkt is aan de actualiteit. Het moet gaan over een onderwerp waarover we diezelfde dag ook schrijven. De uitslag van een stelling publiceren we de dag erna. We genieten er op de redactie altijd van als de uitslag erom spant, bijvoorbeeld 54 procent voor en 46 procent tegen. Dat betekent dat een stelling discussie oproept. Bij een uitslag van 90 procent versus 10 procent was de stelling te voorspelbaar, een inkoppertje.

Wat ons betreft blijft de stelling ook in de toekomst een vast onderdeel in deze krant. We koesteren uw betrokkenheid daarbij, zijn altijd benieuwd naar uw mening. De stelling van de trouwe abonnee die ons vorige week de envelop bracht, hebben we nog niet gepubliceerd. Het is er in elk geval eentje die prikkelt: 'Justitie dient te draaien op crimineel geld en niet op geld van de belastingbetaler'. Of het erom zal spannen qua uitslag als ie de krant haalt? Ik vermoed eerder 90-10 dan 54-46, maar dat is mijn bescheiden mening.

André Trompers

Waarnemend hoofdredacteur BN DeStem

