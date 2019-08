Bij dagelijkse braakneigingen ligt de grens: dan maar even geen afvalscheiding

van de hoofdredactie Niet te bevatten: hoe gaan we als krant om met in- en intriest nieuws?

29 augustus ‘Niet te bevatten’. Zo luidt de kop dinsdagochtend op de voorpagina van BN DeStem. De kop staat boven het in- en intrieste nieuws over de dood van de 15-jarige Megan. Doodgestoken in haar ouderlijke woning in Breda.